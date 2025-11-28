Татарстанцы разместили 3 тыс. резюме с навыками работы с ИИ за 10 месяцев

За 10 месяцев этого года татарстанцы разместили 3 тыс. резюме, в которых указали навык или наличие опыта работы с ИИ. Об этом «Татар-информу» сообщила менеджер по связям с общественностью hh.ru в ПФО Ирина Егорова.

Активнее всего ИИ в работу внедряют соискатели в возрасте от 18 до 24 лет – из них 20% применяют нейросети ежедневно, а 35% – периодически. В возрастной группе 35-44 года чаще встречаются те, кто пока только планирует знакомство с нейросетями – 45%.

«Если смотреть на различия по уровню должности, то руководители и тимлиды чуть активнее линейных специалистов: 15% из них используют ИИ ежедневно против 12% у сотрудников без управленческих функций. Зато среди линейных специалистов заметно больше тех, кто пока вообще не готов осваивать нейросети – 20% против 12%», – добавила Егорова.

Что касается специальностей, чаще всего ИИ используют маркетологи и PR-специалисты: 42% применяют его ежедневно, еще 46% – под конкретные задачи. Практически никто из них не отказался от идеи работать с нейросетями.

Высокая вовлеченность также характерна для ИТ-специалистов (32% ежедневно и 38% периодически) и работников творческих профессий и медиа (29% и 39% соответственно).