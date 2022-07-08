Татарстанцы рассказали о своих предках и традициях на Празднике родословной в Казани

Сегодня в Казани прошел традиционный Праздник родословной, приуроченный к Дню семьи любви и верности. На мероприятии, прошедшем в Старо-Татарской слободе, семьи из разных районов республики представили свои родословные, насчитывающие десятки поколений.

Фестиваль проводится Исламским культурным центром имени Шигабутдина Марджани и помогает возрождению и сохранению семейных традиций, стимулирует интерес к истории своей семьи и рода, их значимости и уникальности.

Так, семья Файзуллиных приехала на праздник из села Кызыл Капка Нижнекамского района. Они представили гостям и участникам события родословную из семи поколений. Анас и Рушания рассказали, что в их семье появилась традиция проводить собственные Сабантуи. Впервые они провели праздник, когда из-за пандемии был отменен сельский Сабантуй. Тогда они собрали дома родственников и провели для них народные игры и состязания. Однако событие понравилось всем и переросло в традицию.

О традициях и своей родословной также рассказала семья Риммы Сафиулловой из Дрожжановского района. По ее словам, на составление родового древа, состоящего из 12 поколений, у них ушло полтора года.

«Давно хотела составить родословную. Над ней мы работали полтора года. Пришлось много сидеть в архивах. Приехала, чтобы поделиться результатом», — поделилась участница с корреспондентом «Татар-информа».

В программу фестиваля «Праздник родословной» входят бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, различные развлекательные интерактивы, выступления известных артистов и молодых исполнителей.