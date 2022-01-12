Татарстанцы рассказали, что их не устраивает при поиске работы

Большинство респондентов Татарстана, искавших работу в 2021 году, недовольны тем, что компании редко приглашают их на собеседования. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы HeadHunter.

«60% респондентов, искавших работу в прошлом году, оказались недовольны тем, что компании редко приглашают их на собеседования. Еще 22% участников опроса отметили, что получили отказ после собеседования», – отмечается в сообщении.

36% респондентов отмечают, что работодатель предлагает низкую зарплату. Еще 16% татарстанцев не устроило местоположение потенциальной работы, а 12% не нравится, когда предлагают только работу в офисе или полный день.

При этом 12% жителей Татарстана сообщили, что от некоторых предложений о работе их отталкивает условие обязательной вакцинации, а еще 21% считают, что вакансий по их специальности просто мало. 24% участника опроса признались, что сложности в поиске работы связаны с их неуверенностью в себе и наличии нужных навыков.