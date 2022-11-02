Татарстанцы проверили качество оказания услуг в 79 образовательных организациях

Качество оказания услуг проверили в этом году в 79 государственных образовательных организациях Татарстана, в том числе в 69 школах и 10 различных центрах и оздоровительных учреждениях. По результатам независимой оценки специалисты отметили положительную динамику в их работе, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными организациями является одной из форм общественного контроля. Принять участие в оценке может любой гражданин Татарстана», – пояснили в министерстве.

Работа оценивается по пяти критериям – открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников организации, удовлетворенность условиями оказания услуг.

Итоги независимой оценки рассмотрели на заседании Общественного совета при Минобрнауки РТ.