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Татарстанцы провели Сабантуй на Всемирном фестивале молодежи в Сочи
В Сочи, на площадке Всемирного фестиваля молодежи, состоялся татарский национальный праздник Сабантуй. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Минмолодежи РТ.
Праздник для делегатов из разных регионов России и из-за рубежа состоялся в павильоне «Казань». Здесь гостей ожидали также народные состязания и игры.
Площадку посетили замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Видео: https://t.me/minmol_rt16
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