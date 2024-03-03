Татарстанцы провели Сабантуй на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

В Сочи, на площадке Всемирного фестиваля молодежи, состоялся татарский национальный праздник Сабантуй. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Минмолодежи РТ.

Праздник для делегатов из разных регионов России и из-за рубежа состоялся в павильоне «Казань». Здесь гостей ожидали также народные состязания и игры.

Площадку посетили замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.



Видео: https://t.me/minmol_rt16