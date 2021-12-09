Татарстанцы провели голосование за приоритетные направления министерств в 2022 году

В Татарстане завершилось народное голосование за приоритетные направления работы в 2022 году министерств социального блока – здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и соцзащиты, спорта, а также министерства по делам молодежи. В голосовании приняли участие свыше 38 тыс. человек, сообщили ИА «Татар-информ» в Общественной палате РТ.

Как показал анализ, наибольшее число граждан проголосовало за цели и задачи Минобрнауки РТ – 10,8 тыс. участников. Жители республики сошлись во мнении с экспертами о необходимости усилить воспитательную деятельность школ с целью защитить детей от психологического насилия, буллинга и воздействия криминальных субкультур.

Вопросы по социализации подростков и профилактике деструктивных явлений среди молодежи в сети Интернет попали в топ-5 по итогам голосования Минмолодежи РТ. Эти задачи будут рассмотрены общественным советом ведомства. Лидером рейтинга в голосовании Минмолодежи РТ стала задача по обеспечению трудоустройства молодежи в свободное от учебы время.

Борьба с бедностью и содействие занятости вошли в топ-лист Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. В текущем году граждан также заинтересовали пункты по переводу социально значимых услуг в электронный вид и дополнительному контролю за уровнем заработных плат социальных работников бюджетной сферы.

Среди лидирующих показателей Минздрава РТ – повышение выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях, а также увеличение охвата диспансерным наблюдением детей с сердечно-сосудистой патологией.

Теперь цели и задачи, которые набрали наибольшее количество голосов, а также предложения и комментарии жителей обсудят на расширенных заседаниях общественных советов ведомств. Они пройдут в декабре в открытом режиме в формате zoom, присоединиться сможет каждый желающий при своевременной регистрации. Для каждого министерства будут определены от пяти до семи приоритетных целей на 2022 год.

Проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением реализуется уже четвертый год. В соответствии с порядком, на первом этапе экспертами министерств, определенными Общественной палатой Татарстана, инициируются предложения по целям и задачам ведомств. Далее они проходят обсуждение на экспертных сессиях и заседаниях общественных советов и выносятся на онлайн голосование. Следующий этап – утверждение итогового перечня целей и задач на расширенном заседании общественного совета при ведомстве. В течение следующего года предусмотрена обязательная публичная отчетность органов власти по реализации целей и задач, сформированных совместно с населением.