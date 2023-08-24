Татарстанские блогеры провели фотосессию с животными из приюта для акции «Лучший друг»

В Татарстане стартовала акция «Лучший друг». Ее участники – общественные и государственные организации, а также неравнодушные граждане – посещают приюты для бездомных животных, привозят корма, медикаменты, инвентарь, проявляя заботу к бездомным животным.

Участие в мероприятии приняло и Татарстанское региональное отделение совета сторонников партии «Единая Россия». Совместно с силами активистов они организовали выезд в приют для бездомных животных.

В этом году акция проводится в новом формате. Известные татарстанцы проводят фотосессии с животными из приютов с призывом «Возьми счастье и лучшего друга домой!». Так, сегодня участницы конкурсов красоты Мисс и Миссис Татарстан, известные блогеры, предприниматели сфотографировались с подопечными приюта «Зооцентр» в поселке Мирный.

Только за первый час после размещения информации в социальных сетях участниц публикации посмотрели более 80 тысяч человек.

Отметим, в Татарстане 10 официальных приютов, где можно взять кошку или собаку. В общей сложности на их попечении находится несколько тысяч бездомных животных. Все собаки стерилизованы, ухожены и получают всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

По итогам фотосессии будет выпущен календарь на 2024 год с распространением во всех государственных и социальных учреждениях.

Фото: Татарстанское региональное отделение политической партии «Единая Россия»