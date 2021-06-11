Татарстанцы променяли Турцию на Нижний Новгород и Москву

Отпускной сезон жители Татарстана открыли в Московской и Нижегородской областях. 20% путешественников выбрали эти направления для поездок в мае. А более половины гостей, посетивших республику в последний месяц весны, приехали из столичных регионов. О туристических предпочтениях своих клиентов рассказали аналитики МегаФона.

Закрытие популярных зарубежных направлений не остановило татарстанцев от желания сменить обстановку. Помимо регионов центральной России, жители республики часто выбирали для путешествий Сочи, Екатеринбург и соседний Ижевск — в этих городах побывали чуть более 2,5% отдыхающих абонентов оператора. Для 2% татарстанских туристов не стало помехой даже расстояние, и за новыми впечатлениями они отправились на Дальний Восток. Популярными направлениями стали Хабаровск, Чита и Якутск.

Путешественники Татарстана проговорили в майских поездках более 12 млн минут и израсходовали свыше 900 ТБ трафика. Самыми интернет-активными днями стали 9 и 30 мая. Традиционным способом делились новостями чаще 26–27 мая, в эти дни клиенты МегаФона общались вне дома более 16 тыс. часов.

Татарстан в качестве отпускного направления выбрали путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей. В мае больше 60% гостей прибыли из этих регионов. Ожидаемо Казань стала одним из главных мест притяжения туристов. Чаще визитеры пользовались наземным транспортом — наибольшую мобильную активность оператор зафиксировал в районе железнодорожного вокзала «Казань-2» и автовокзала «Южный».

Самыми общительными стали гости с Дальнего Востока. Лидеры рейтинга — Еврейская автономная, Сахалинская, Магаданская и Амурская области. В среднем абонент МегаФона из этих регионов проговорил свыше 90 минут в мае в поездках по Татарстану. Наиболее «качающими» стали туристы из Республики Карелия — на одного путешественника из «края озер» пришлось примерно 30 ГБ трафика.

Фото: пресс-служба компании МегаФон.