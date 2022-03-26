Татарстанцы присоединятся к «Часу Земли» 26 марта

К экологической акции «Час Земли» смогут присоединиться 26 марта и жители Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В субботу в 20:30 давайте все вместе выключим свет, хотя бы на час, чтобы сохранить нашу планету. Акция «Час Земли», созданная Всемирным фондом дикой природы, долгие годы объединяет всех неравнодушных к проблемам экологии», – сказано в сообщении.

Экологическая акция проводится, чтобы привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и энергетическим ресурсам планеты. Каждый год в предпоследнюю или последнюю субботу марта более 2 млрд человек из 180 стран мира выключают свет. В эти дни по сложившейся доброй традиции десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

Стать участником акции сможет каждый житель Татарстана. Для этого нужно просто выключить свет и бытовые электроприборы на один час – с 20.30 до 21.30.