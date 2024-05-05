Татарстанцы приняли участие в посадке кедровой Аллеи памяти журналистов в Москве

В Москве, в районе Марьино, прошла церемония, посвященная памяти журналистов, погибших при исполнении служебного долга. Об этом рассказала представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в столице Дина Газалиева.

Рядом со строящимся храмом в парке имени Артема Боровика установлен и освящен памятный камень. Возле него находится стенд с QR-кодом, который позволит всем желающим увидеть фото погибших журналистов и узнать информацию о них.

Также была заложена кедровая Аллея памяти и славы журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. 33 сибирских кедра доставили в столицу из Горно-Алтайска. В посадке принимали участие сотрудники российских СМИ, в том числе татарстанских, депутаты Госдумы, общественники и семьи погибших журналистов.

По словам организаторов — Союза журналистов России и представителей международной акции «Сад памяти», позже такие аллеи украсят населенные пункты и в других регионах России.

Фото: Дмитрий Шилов