Татарстанцы приглашаются на творческий конкурс к 350-летию Петра Великого

Молодежь Татарстана может принять участие в конкурсе «Образ Петра Великого». Мероприятие, приуроченное к юбилею со дня рождения российского императора, поддержит молодежное искусство страны, отечественную историю и поможет в воспитании патриотизма.

К участию приглашаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс разделен на несколько номинаций, включающих живописные, скульптурные, декоративно-прикладные, литературные и стрит-арт произведения, а также новые формы.

Заявиться для участия в конкурсе можно до 1 июня.

Занявшие 1 – 3-е места в категории от 18 до 35 лет станут обладателями денежных премий, а конкурсанты от 14 до 17 лет, разместившиеся на этих позициях, — планшеты. Как сообщают организаторы, работы победителей конкурса будут выставлены в одном из крупнейших выставочных пространств Москвы.

Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно на сайте великийпетр.рф