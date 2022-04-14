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Культура
14 апреля 2022  14:00

Татарстанцы приглашаются на телемарафон патриотической песни «С чего начинается Родина»

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Жители Татарстана в возрасте от 10 до 35 лет могут стать участниками телемарафона патриотической песни «С чего начинается Родина». Подать заявку для участия можно до 29 апреля, сообщают организаторы.

Участниками мероприятия могут стать вокалисты, хоры, народные коллективы, а также семейные и профессиональные ансамбли. Лучшие из них примут участие в 12-часовом телемарафоне на платформе «Смотрим.ру», ТВ и радиостанциях ВГТРК.

Заявки принимаются через бота в Telegram. Желающим нужно прислать видеозапись с песней, и, если она исполняется на национальном языке, сопроводить ее аннотацией и кратким содержанием. Также необходимо написать ФИО участника, контактный телефон и название композиции.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте.

 

#марафон #конкурс
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