Татарстанцы приглашаются на конкурс авторской песни имени Кобзона

Жители Татарстана могут подать заявки для участия в конкурсе «Гринландия» имени И. Д. Кобзона. Присоединиться к конкурсу авторской песни и побороться за дипломы и денежные призы можно до 30 апреля, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Мероприятие уже более 30 лет проходит на вятской земле. Его участниками традиционно являются поэты, композиторы, исполнители и ценители бардовской песни из разных уголков России.

В этом году конкурс состоится под девизом «А я живу в России!» — строкой из песни исполнителя и композитора Сергея Трофимова. Участники — певцы, композиторы и поэты — должны развить эту тему.

Первый этап, включающий прием заявок и выбор дипломантов, продлится до 30 апреля. Следом за ним состоятся выбор лауреатов, интернет-голосование и подведение итогов конкурса, которые будут продолжаться в течение всего мая.

«Лауреатам вручается диплом и денежный приз в размере 15 тыс. рублей. Также в ходе народного голосования будет определен „Народный победитель“. Он получит приз — 30 тыс. рублей», — сообщают организаторы.

Определятся победители и в спецноминациях «Видеоклип» и «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».

Подать заявку можно по электронной почте grinlandia-kirov@mail.ru и на странице конкурса во «ВКонтакте». Подробная информация доступна по ссылке.