Татарстанцы представили номера на вечере «Изге нур» в Москве

Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы.

В Татарском культурном центре Москвы состоялся музыкально-поэтический вечер «Изге нур» («Священный луч»), посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В событии также приняли участие представители Татарстана, сообщает пресс-служба Автономии татар столицы РФ.

Так, с номерами выступили лауреаты Фестиваля татарской хоровой музыки — московские и казанские детско-юношеские коллективы, солисты Оперной студии Казанской консерватории, а также коллективы Татарского культурного центра. На вечере прозвучали баиты, мунаджаты, а также произведения композиторов двух регионов.

Гостями стали образцовый хор Delizia казанской ДШИ №4 под руководством Альбины Маликовой. Коллектив исполнил как классические татарские произведения, так и новые музыкальные композиции. Кроме того, ребята приняли участие в возложении цветов к памятнику Габдуллы Тукая, где исполнили произведения великого классика татарской поэзии.