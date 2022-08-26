Татарстанцы предпочитают современную технологию связи

С начала года абоненты МегаФона в Татарстане проговорили в VoLTE на 40% больше минут, чем за тот же период годом ранее. Сейчас уже более 55% татарстанцев, абонентов оператора, во время общения по телефону пользуются интернетом.

Технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети LTE. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. В республике технология была запущена в 2020 году. Уже в 2022 году количество звонков в 4G превысило число вызовов в сетях младших поколений. Вероятно, абоненты переходят на более современные смартфоны, с поддержкой сервиса.

Наиболее активно современной технологией голосовой связи пользуются жители Казани, а также Набережных Челнов, Нурлата, и Чистополя. Среди небольших населенных пунктов в лидерах — поселки Уруссу, Алексеевское и село Базарные Матаки.

Всего в сети VoLTE на территории Татарстана с января по июль проговорили свыше одного миллиарда минут, что равно двум тысячам лет беспрерывного общения. На каждый месяц приходится более 80 миллионов вызовов, примерно в равном соотношении входящих и исходящих.

«Татарстан традиционно в числе первых по количеству пользователей технологичных продуктов и услуг. Поэтому неудивительно, что жители республики практически сразу после запуска VoLTE оценили удобство сервиса. Чтобы татарстанцы могли звонить современным способом повсеместно, мы расширяем покрытие 4G не только в городах и райцентрах, но и в небольших удаленных поселениях. В этом году в зону улучшений попали более 30 поселков, сел и деревень», — рассказал Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо активировать функцию VoLTE в настройках телефона. Подробная инструкция здесь.