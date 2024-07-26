Татарстанцы предпочитают переучиваться на монтеров, сварщиков и водителей

В Татарстане самыми популярными профессиями в рамках профессиональной подготовки и повышения квалификации стали электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, тракторист-машинист, сварщик, водитель. Об этом сообщила начальник отдела развития среднего профессионального образования Минобрнауки РТ Любовь Митрофанова на заседании ведомства.

«Сегодня любой желающий, который хочет получить новую компетенцию, может пройти повышение квалификации, переподготовку, краткосрочные курсы в образовательных организациях. В сентябре будут вводиться новые направления подготовки. Программы уже разработаны», — сказала спикер на заседании общественного совета по реализации проекта по публичному формированию целей и задач.

По словам Митрофановой, за первое полугодие 2024 года более 11,5 тыс. человек прошли подготовку и переподготовку в профессиональных образовательных организациях по 143 программам.

В Татарстане действует проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов госвласти и общественному контролю за их исполнением. Ранее татарстанцы вместе с экспертами сформировали задачи для Министерства образования и науки РТ на 2024 год.

Всего было выбрано семь задач. Одна из них касается увеличения количества программ профподготовки по рабочим профессиям с 500 до 520.

Перед министерством также стоит задача обеспечить поддержку через конкурсы и премии не менее 100 молодых ученых в год. Кроме того, необходимо обеспечить рост доли молодых исследователей в общей численности ученых до 60,5%.

Ведущий советник отдела научно-технической политики Минобрнауки РТ Джалиль Мотыгуллин рассказал, что в этом году проведено большое количество мероприятий с участием молодых ученых. В первом полугодии в них приняли участие около 8,9 тыс. человек. Среди студентов и аспирантов в мероприятиях были задействованы более 7,8 тыс. человек.