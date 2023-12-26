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Татарстанцы поздравили фронтовика из Лисичанска с Новым годом
Лидер волонтерского движения «Вместе мы можем больше» Лариса Нуреева навестила ветерана Великой Отечественной войны из Лисичанска. Нижнекамка, от имени жителей родного города и всего Татарстана, вручила Владимиру Сильвановичу новогодние подарки.
Кроме традиционных сладостей, волонтер передала дочери фронтовика средства личной гигиены.
«Мы гордимся Вами, уважаем Вас и благодарим за подвиг в борьбе с фашизмом. Мы никогда не забудем этого, всегда будем помогать и обязательно еще приедем в гости», – пообещала Владимиру Сильвановичу Лариса Нуреева.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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