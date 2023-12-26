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ЛНР и Татарстан 26 декабря 2023 09:38

Татарстанцы поздравили фронтовика из Лисичанска с Новым годом

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Лидер волонтерского движения «Вместе мы можем больше» Лариса Нуреева навестила ветерана Великой Отечественной войны из Лисичанска. Нижнекамка, от имени жителей родного города и всего Татарстана, вручила Владимиру Сильвановичу новогодние подарки.

Кроме традиционных сладостей, волонтер передала дочери фронтовика средства личной гигиены.

«Мы гордимся Вами, уважаем Вас и благодарим за подвиг в борьбе с фашизмом. Мы никогда не забудем этого, всегда будем помогать и обязательно еще приедем в гости», – пообещала Владимиру Сильвановичу Лариса Нуреева.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#ЛНР и Татарстан
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