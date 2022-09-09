«Народный контроль»: Вопросов к «мусорной» реформе в РТ меньше не стало

За восемь месяцев этого года татарстанцы часто обрщались в «Народный контроль» с вопросами по вывозу мусора. Как правило, обратившихся беспокоят несвоевременный вывоз ТКО и тарифы на данную услугу. При этом вопросы поступали из всех муниципальных районов и городских округов, рассказал председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин на заседании в Казани.

«Вопросов к „мусорной“ реформе меньше не стало. За восемь месяцев этого года в „Народный контроль“ по вопросу вывоза ТКО поступило 594 уведомления. Жалобы поступают из всех муниципальных районов и городских округов. Людей беспокоит несвоевременный вывоз отходов, ненадлежащее санитарное состояние контейнерных площадок, несвоевременная замена и ремонт мусорных контейнеров, тарифообразование», — сказал он.

Спикер напомнил, что реформа обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в Татарстане четыре года назад. У нее есть как плюсы, так и минусы. В числе положительных моментов спикер отметил расширение зон обслуживания региональных операторов, благодаря чему сельские поселения могут пользоваться услугами по вывозу мусора, а также увеличение контейнерного парка и числа площадок накопления ТКО, обновление парка мусоровозов.