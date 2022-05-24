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Ру Тат
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Общество
24 мая 2022  12:43
Наталья Рыбакова

Татарстанцы жаловались в центр общественного контроля на ремонт в подъездах и отопление

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Наибольшее число обращений от жителей Татарстана, поступающих в ассоциацию «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», связано с некачественным ремонтом подъездов или вовсе с его отсутствием. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации, член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ».

«В тройке лидеров по жалобам граждан — начисления за отопление и качество подачи тепла в отопительный период. За три последних года вопросы по отоплению занимают 30% из тех актуальных вопросов, которые есть. По отсутствию текущего ремонта в подъездах или несоблюдению сроков ремонта — 50%, еще 20% обращений приходится на иные вопросы, касающиеся благоустройства, проведение собраний собственников жилья», — сказал он.

Романов пояснил, что много обращений поступает в части неудовлетворительного оказания коммунальных и жилищных услуг. Потребители должны получать качественные услуги, а управляющие компании должны выполнять работы своевременно, но на деле, к сожалению, это не всегда так, считает эксперт.

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