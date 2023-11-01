Татарстанцы пожаловались на регоператора, выставившего счета за невывезенный мусор

Начисления за услуги при отсутствии установленных тарифов на водоотведение, водоснабжение и теплоснабжение, сокрытие информации, а также недостоверные сведения об объемах захороненных ТКО на полигонах - такие нарушения выявил Госкомитет РТ по тарифам в ходе внеплановых проверок в 2023 году.

Об итогах контрольно-надзорной работы за девять месяцев этого года рассказал сегодня зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов на коллегии ведомства в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«В 2023 году ряд полигонов, осуществляющих захоронение ТКО, представили тарифные заявки с заниженными объемами оказываемых услуг. При сохранении расходов на прежнем уровне это привело к увеличению тарифа. Наша реакция на такие действия была серьезная. Все полигоны, допустившие нарушения, оштрафованы», - сказал он.

Всего в 2023 году Госкомитетом РТ по тарифам проведено восемь внеплановых проверок регулируемых организаций. По их результатам выявлено два предприятия, работающих без установленных тарифов. Это АО «Зеленодольский ВКС», которое оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению, и ООО «Экономстрой плюс» - поставщик тепловой энергии в Лаишевском районе.

Оказывается, что с начала ввода моратория на проведение проверок в 2021 году количество рассмотренных административных дел и вынесенных штрафов, а также суммы этих штрафов по республике сократились в пять раз. При этом за последние три года в регионе было проведено более 500 профилактических мероприятий.

«Типичные нарушения связаны с нарушениями стандартов раскрытия информации, предоставлением недостоверных сведений. Отдельный блок контрольных мероприятий мы посвящаем технологическому присоединению, поскольку это одна из существенных сфер регулирования. При этом там достаточно вопросов по установлению тарифов предприятиями», - заметил Павлов.

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Так, при реализации программы догазификации в Татарстане выявлены факты нарушения сроков, указанных в договорах. Сейчас ФАС рассматривает дела о нарушениях технологического присоединения. Немало нарушений и в сфере обращения с ТКО.

«Много жалоб от населения поступает в отношении регоператора УК «ПЖКХ» по фактам выставления начислений за неоказанные услуги. Те населенные пункты, откуда приходят жалобы, не имеют контейнерных площадок. Установлено, что в данных населенных пунктах выставлена плата за фактически неоказанную услугу, они даже не включены в территориальную схему вывоза коммунальных отходов», - подчеркнул Павлов.

Подобные действия регионального оператора, по его словам, необходимо трактовать как нарушение порядка ценообразования. При этом спикер заметил, что суды трактуют позицию Госкомитета РТ по тарифам «неоднозначно».

Отдельный блок административных дел связан с нарушениями при исполнении инвестиционных программ.

«В 2023 году нами выявлены факты, когда предприятия по собственной инициативе исключают и не выполняют мероприятия, которые были согласованы в инвестиционной программе. При этом переносят средства на новые мероприятия при отсутствии обоснований на их проведение», - пояснил зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам.

Подобные факты ведомство считает нарушением порядка ценообразования, поскольку денежные средства, направленные на исполнение инвестиционной программы, заложены в тарифе.

«Их нецелевое расходование, по нашему мнению, является нарушением ценообразования. К сожалению, мы отмечаем, что прямой ответственности за нарушение исполнения инвестиционных программ действующее законодательство не содержит», - добавил спикер.

Об изменениях законодательства для дальнейшего совершенствования системы тарифного регулирования участникам заседания рассказал начальник Управления регулирования ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин. О мерах прокурорского реагирования для пресечения нарушений в сфере ЖКХ проинформировал начальник Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры РТ Марат Шараев.

В заключение заседания председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев поручил усилить контроль за реализацией инвестиционных программ и соглашений, а также привести в соответствие расходы на транспорт в тарифе на ТКО.