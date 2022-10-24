Татарстанцы пожаловались экологам на ограничение доступа к двум прудам в Ключевке

Татарстанцы пожаловались экологам на ограничение свободного доступа сразу к двум прудам в селе Ключевка Бугульминского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы выяснили, что собственником земельного участка, на котором расположены пруды, является физическое лицо, что нарушает „Водный кодекс Российской Федерации“. Также в ходе обследования территории зафиксированы запрещающие знаки, которые установлены незаконно и ограничивают доступ к водным объектам», — сказано в сообщении.

Экологи направили исковое заявление в Бугульминский городской суд о признании недействительным права собственности на этот земельный участок, поскольку на нем находятся водные объекты. Земельные участки в границах береговых полос водных объектов не подлежат приватизации. Все заборы и ограждения на береговой полосе являются противозаконными, напоминает пресс-служба Минэкологии РТ.