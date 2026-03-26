Татарстанцы потратили по Пушкинским картам в этом году 189 млн рублей

По данным ВТБ, с начала года жители Республики Татарстан в возрасте от 14 до 22 лет приобрели билеты в кино, музеи и на спектакли по Пушкинской карте на 189 млн рублей. На сегодняшний день Татарстан занимает первое место среди российских регионов по объему трат в рамках программы.

С начала года банк в Татарстане выдал более 229 тысяч Пушкинских карт. Чаще всего их получают молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет, на эту возрастную категорию приходится 61% всех выдач.

«С начала года функции оператора программы перешли к ВТБ, и мы видим, что спрос на Пушкинскую карту растет, как и активность пользователей. Это говорит о том, что ребята «распробовали» все выгоды и преимущества программы. К тому же она дает возможность учреждениям культуры привлечь новую, молодую аудиторию, а семьям – организовать досуг детей без дополнительных трат», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент банка Марьям Давлетшина.

Годовой лимит в размере 5 тысяч рублей по Пушкинской карте молодые люди могут потратить на посещение мероприятий по всей стране. Сегодня в программе «Пушкинская карта» участвуют более 12 тысяч организаций культуры из разных регионов России. Число доступных мероприятий уже превышает 55 тысяч.

Справка:

Согласно Постановлению Правительства РФ, оператором программы Пушкинская карта с 1 января 2026 года является ВТБ.