Татарстанцы потратили 35 млн минут на новогодние поздравления с «эффектом присутствия»

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В этом году на 18% выросло количество татарстанцев, которые на новогодних каникулах пользовались в сети билайна современными технологиями связи. Голосовая связь нового поколения VoLTE (Voice over LTE) передавала телефонные поздравления с высокой четкостью звука, а VoWiFi (Voice over Wi-Fi) помогала сэкономить деньги тем, кто отмечал Новый год за границей.

С 29 декабря по 8 января сотни тысяч жителей Республики Татарстан воспользовались VoLTE*, чтобы поздравить близких с праздниками. Общая длительность их разговоров составила почти 35 миллионов минут, или целых 66 лет.

Популярность технологии растет каждый год, потому что всё больше абонентов ценят ее преимущества. Кроме эффекта присутствия, когда голос собеседника слышится так, словно он стоит напротив, VoLTE делает дозвон до абонента быстрее и позволяет пользоваться онлайн-сервисами во время звонка без замедления скорости интернета. Все потому, что вызов идет по сети LTE, а не 2G. При этом абонент звонит через обычную голосовую связь, а не через мессенджеры.

Рост использования VoLTE наблюдается и в целом по стране. Общая продолжительность новогодних звонков увеличилась на 10%. В топ-10 городов по продолжительности разговоров вошли Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Барнаул, Саратов, Краснодар, Казань, Волгоград, Уфа и Кемерово.

Второе решение, которое соединило близких в новогодние праздники, — это VoWiFi**. Плюс технологии — экономия денег за границей. Не нужно платить за роуминг при звонках домой, если поблизости есть точка доступа Wi-Fi. Подключившись к ней, можно без труда позвонить на российский номер абонента в домашний регион. Вызов будет выглядеть как обычный звонок, а деньги за него спишутся по цене домашнего тарифа.

В десятку городов с наибольшим количеством минут, потраченных в роуминге через VoWiFi, вошли Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Кемерово, Казань, Брянск, Калининград, Барнаул, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

По всей России количество пользователей современных технологий связи в сети билайн на этих праздниках выросло на 25%. Чтобы прокачать свою связь, достаточно подключить VoWiFi. Никаких дополнительных приложений или сложных настроек не потребуется. Просто убедитесь, что ваш смартфон поддерживает эту технологию, и бесплатно включите ее в настройках. Звонки через VoLTE автоматически доступны практически всем владельцам смартфонов.

Подробнее о VoLTE и VoWiFi и списке устройств, которые их поддерживают, можно узнать здесь и здесь.

* Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru.

** VoWiFi — голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга становится недоступной через 2 ч. после последней регистрации устройства в сети билайн и недоступна для ряда устройств. Вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Подробнее — на beeline.ru.

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