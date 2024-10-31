Татарстанцы построили более 14 тысяч индивидуальных домов в 2024 году

С начала 2024 года в Татарстане построено порядка 14,5 тысячи индивидуальных жилых домов. Общая площадь таких строений, поставленных на кадастровый учет, приблизилась к 2 млн квадратных метров. По этому показателю республика является лидером в Приволжском федеральном округе, сообщили в Управлении Росреестра по РТ.

В ведомстве отметили, что более 8 тысяч ИЖС возведены в сельской местности, еще более 2,8 тысячи — на участках, которые предназначены для ведения садоводства. Большая часть домов одноэтажные — 7537, еще 6360 — двухэтажные и 651 трехэтажные.

Более 7,5 тысячи строений построено из кирпича, а реже всего встречались каменные и панельные дома — 35 и шесть соответственно.

На всей территории ПФО с начала года возведено свыше 84 тысяч ИЖС, общая площадь которых составила 10,7 млн квадратных метров.

«Жители нашей республики проявляют стабильный интерес к индивидуальному жилищному строительству. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось более чем на 16%: в 2023-м году за этот же промежуток времени было поставлено на кадастровый учет порядка 12,4 тысяч частных домов общей площадью около 1 млн 700 тыс. квадратных метров», — сообщила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.