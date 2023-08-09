Татарстанцы после урагана получили несколько миллионов выплат по страховке

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После грозы и урагана, прошедших в Татарстане и других регионах ПФО 29 июля, в страховые фирмы поступило множество заявлений о возмещении ущерба. Два крупных страховщика рассказали РБК о работе с этими случаями.

По их словам, все страховые случаи связаны с материальным ущербом, заявлений по страхованию жизни не поступало.

Представитель одной из компаний отметил, что к ним поступило 92 заявления — по 71 из них (на утро 8 августа) средства уже выплачены. Несмотря на то что ущерб был сравнительно небольшим, отметил он, самые крупные выплаты достигали 242 и 742 тыс. рублей. В обоих случаях повреждения получили дома, на которые рухнули деревья: проломлена крыша, испорчено имущество, находившееся внутри.

Во вторую фирму обратилось восемь застрахованных татарстанцев. Из-за ветра и упавших деревьев у них повреждены кровли домов, окна, автомобили. Предварительно, сумма выплат составит около 2,2 млн рублей.

Прием заявлений по страховым случаям продолжается.