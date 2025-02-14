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Происшествия 14 февраля 2025 15:21

Татарстанцы пообещали главе фирмы решить вопрос с налоговой и украли миллион

Татарстанцы пообещали главе фирмы решить вопрос с налоговой и украли деньги.

Выяснилось, в 2023 году во время проверки одной из казанских фирм налоговая инспекции выявила ряд нарушений.

Узнавшие об этом знакомые руководителя фирмы пообещали помочь ему решить вопрос в случае передачи через них сотрудникам инспекции взятки в 22 млн рублей.

При этом первая часть взятки должна была составить три млн рублей. Получив согласие предпринимателя, они обратились за помощью к человеку, который обещал помочь, потому что якобы имел связи.

Знакомые руководителя фирмы передали мужчине миллион рублей, из которых 600 тысяч рублей он забрал себе, а 400 тысяч рублей передал второму участнику мошеннических махинаций для сотрудников УФНС. Однако деньги мужчина забрал себе.

Далее при аналогичных обстоятельствах они пытались получить от руководителя фирмы взятку в 4,9 млн рублей за отмену решения о привлечение фирмы к ответственности.

Уголовные дела с направлены в суд для рассмотрения.

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