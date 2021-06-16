Татарстанцы получили возможность онлайн выбрать землю для стройки в РТ и других субъектах

Росреестр запустил онлайн-сервис «Земля для стройки», с помощью которого можно выбрать участок для жилищного строительства в Татарстане, а также других регионах России, сообщила пресс-служба ведомства.

Выбрать участок можно в Пермском крае, Самарской и Псковской областях. Сведения об объектах размещены на публичной кадастровой карте. Всего внесены сведения о 362 земельных участках.

География сервиса будет постепенно расширяться: Росреестр заключил соглашения с 43 субъектами РФ для внесения сведений в публичную кадастровую карту. Планируется, что в дальнейшем сведения об участках, пригодных для жилищного строительства, будут отображаться по всей территории России.

Сервис «Земля для стройки» создан в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», он позволяет с помощью цифровых технологий инвесторам, застройщикам, которые занимаются строительством многоквартирных домов и коттеджных поселков, а также гражданам выбирать и приобретать землю.