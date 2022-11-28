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Экология
28 ноября 2022  20:28
Наталья Рыбакова

Татарстанцы получили на экодиктант дополнительную неделю

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Ежегодный Всероссийский экологический диктант, стартовавший в ноябре во всех регионах России, продлили на неделю. Завершиться он должен был 27 ноября, однако по многочисленным просьбам эту дату перенесли на 4 декабря, сообщает пресс-служба Минэкологии.

Экодиктант проходит в формате тестирования, которое включает в себя 25 вопросов. На выполнение заданий отведено 45 минут. К диктанту можно подготовиться, на портале есть познавательные эколекции, как для детей, так и для взрослых.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экодиктан в Татарстане напишут на 400 офлайн-площадках.

 

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