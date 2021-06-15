Татарстанцы получили гранты Президента России для поддержки творческих проектов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Среди проектов, завоевавших гранты, оказались три татарстанских начинания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Грант получила директор МБУК «Централизованная библиотечная система г. Казани» Резеда Исмагилова на осуществление проекта по созданию на базе библиотеки молодежной площадки по продвижению чтения и для проведения творческих мероприятий, встреч, а также по созданию дискуссионных клубов «Литературный форпост».

Еще одним обладателем гранта стал директор ГБУК «Государственный ансамбль песни и танца РТ» Юрий Жуков. Благодаря премии в республике будет создана мультимедийная образовательная программа «Мирас». Проект обращен к теме природы татарского национального танца, прихода танца на профессиональную сцену.

Раифский арт-фестиваль «Соприкасание культур» также стал победителем Фонда президентских грантов. Как известно, экспериментальная Лаборатория фестиваля-2020, которая проходила на территории Раифского Богородицкого мужского монастыря, была посвящена исследованию общности духовных культур, христианской и исламской. На ее базе был создан визуальный контент из художественных произведений, разработанный художниками России.