Татарстанцы получили более 90 тыс. уведомлений от МФЦ в мессенджере MAX

Татарстанцы получили более 90 тыс. уведомлений от МФЦ через мессенджер MAX. Об этом рассказал замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на брифинге в Кабмине республики.

«Уведомления по итогам оказания услуг в МФЦ теперь приходят в MAX. Уже более 90 тыс. уведомлений наши жители получили, более 40 тыс. жителей стали пользоваться цифровым МФЦ через MAX», – сказал он.

В 2025 году в Татарстане появился новый инструмент записи на прием в МФЦ – чат-бот в соцсети MAX. Республика вошла в двадцатку регионов, где сервис был внедрен первым.

«У него (чат-бота, – прим. Т-и) понятный интерфейс и хорошая скорость обработки запросов. Бот предоставит и востребованную информацию о готовности документов. Воспользоваться сервисом можно прямо со смартфона», – говорила ранее директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Чат-бот позволяет записаться на прием, отменить запись, узнать статус обращения, график работы и готовность документов.