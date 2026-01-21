news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 21 января 2026 16:10

Татарстанцы получили более 90 тыс. уведомлений от МФЦ в мессенджере MAX

Читайте нас в
Телеграм

Татарстанцы получили более 90 тыс. уведомлений от МФЦ через мессенджер MAX. Об этом рассказал замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на брифинге в Кабмине республики.

«Уведомления по итогам оказания услуг в МФЦ теперь приходят в MAX. Уже более 90 тыс. уведомлений наши жители получили, более 40 тыс. жителей стали пользоваться цифровым МФЦ через MAX», – сказал он.

В 2025 году в Татарстане появился новый инструмент записи на прием в МФЦ – чат-бот в соцсети MAX. Республика вошла в двадцатку регионов, где сервис был внедрен первым.

«У него (чат-бота, – прим. Т-и) понятный интерфейс и хорошая скорость обработки запросов. Бот предоставит и востребованную информацию о готовности документов. Воспользоваться сервисом можно прямо со смартфона», – говорила ранее директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Чат-бот позволяет записаться на прием, отменить запись, узнать статус обращения, график работы и готовность документов.

#мессенджер МАХ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026
В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

21 января 2026