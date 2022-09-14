Татарстанцы в двух парках Казани получили 165 направлений на работу

Сразу в двух парках Казани, «Крыльях Советов» и Центральном парке имени Горького, прошли ярмарки вакансий под открытым небом. Участники получили 165 направлений на трудоустройство, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Ярмарки вакансий посетили 755 соискателей. Им предложили 17,6 тыс. вакансий, имеющихся в базе данных по городу. Специалисты службы занятости проконсультировали посетителей по вопросам труда и госгарантий, законодательства о занятости, профессионального обучения и дополнительного образования, организации самозанятости и открытия собственного дела», — отметили в ведомстве.

Горожане прошли профориентационное тестирование и мастер-классы по поиску работы. Свои вакансии представили Казанский вертолетный завод, МУП «Метроэлектротранс», завод «Элекон», Департамент продовольствия и социального питания Казани, Казанский государственный казенный пороховой завод, Казанский завод точного машиностроения, другие предприятия и организации.

Представители Университета Иннополис и Центра развития профессиональных компетенций рассказали пришедшим на ярмарки о возможностях пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (нацпроекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина).