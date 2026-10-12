Татарстанцы получают информацию о стаже и баллах на госуслугах раз в три года

Жители Татарстана, достигшие 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины), получают уведомления о пенсионных правах. Отделение СФР по Республике Татарстан направляет их через портал госуслуг раз в три года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уведомления позволяют узнать заранее, какие сведения уже учтены при формировании будущей страховой пенсии. В документе отражаются продолжительность страхового стажа и количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Там же указывается предварительный размер пенсии, рассчитанный исходя из стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты. При наличии пенсионных накоплений информация о них включается в уведомление», – рассказали в пресс-службе.

Полученные сведения можно использовать не только для оценки будущей пенсии, но и для проверки индивидуального лицевого счета. Если человек обнаружит, что отдельные периоды работы или другие сведения не были учтены либо указаны неверно, данные можно скорректировать.

«Проактивное информирование дает человеку возможность заранее контролировать формирование своих пенсионных прав. Не нужно ждать назначения пенсии, чтобы проверить стаж и пенсионные коэффициенты. Если в сведениях есть неточности, их можно устранить заблаговременно», – отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

Заявление о корректировке индивидуального лицевого счета можно направить через портал госуслуг, подать в клиентской службе Отделения СФР по РТ, а также в МФЦ. Для подтверждения отдельных периодов могут потребоваться документы о трудовой деятельности. К примеру, трудовая книжка или договор.