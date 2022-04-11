Татарстанцы получат пиццу и роллы в подарок за пользование программой лояльности Tele2

Tele2 пополняет программу лояльности «Больше» новыми предложениями. В апреле клиенты мобильного оператора могут получить пиццу или роллы в подарок, а также сэкономить на покупке продуктов.

Программа лояльности позволяет всем клиентам Tele2 получать скидки и привилегии от крупных федеральных сетей, маркетплейсов и порталов. Сейчас она включает более 50 акций, скидок и кешбэков на товары и услуги. В «Больше» регулярно обновляются предложения, в том числе и от региональных партнеров. Так, сеть ресторанов «Тануки» подарит абонентам оператора ролл «Запеченный краб» и классический лимонад при оформлении заказа на доставку свыше 990 рублей. Каждый пользователь может получить три промокода.

Еще одно актуальное предложение в категории «Еда» - пицца диаметром 35 см при заказе на сумму от 999 рублей на доставку или самовывоз в «Папа Джонс». Гипермаркет «Лента» дарит скидку 10% на покупку от 3 тысяч рублей. Ознакомиться с актуальными акциями и получить промокоды программы лояльности «Больше» можно на сайте и в приложении «Мой Tele2».

Популярными у жителей республики предложениями в категории «Еда» в 2021 году стали спецпредложения на пиццу и пироги. Всего на покупке готовой еды абоненты Tele2 в регионе сэкономили свыше 180 тысяч рублей.

В прошлом году активность татарстанских клиентов Tele2, воспользовавшихся привилегиями, выросла на 30%. Самыми популярными предложениями стали ювелирные украшения, абоненты в регионе получили в подарок более 10 000 серебряных подвесок.