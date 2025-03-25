Татарстанцы получат эксклюзивный доступ к закулисью культурных учреждений

С 25 марта по 2 апреля VK проводит Театральную неделю, предоставляя пользователям социальных сетей эксклюзивный доступ к контенту более 100 ведущих театров, артистов и блогеров.

Впервые знаменитые театры – Мариинский, МХТ им. А. П. Чехова, МАМТ, Татарский театр им. Г. Камала и другие – покажут закулисные трансляции, репетиции и эксклюзивные записи спектаклей. К проекту, приуроченному к Международному дню театра, присоединились учреждения культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Челябинска, Иркутска и других городов.

Зрителей ждет постановка от Мариинского театра «Тысяча и одна ночь», прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова поделится 6 видеопостановками, в том числе репетицией балета «Спящая красавица» под руководством легендарного артиста балета, педагога, народного артиста России Николая Цискаридзе. Лекторий Dостоевский приглашает пользователей платформ на 22-минутную онлайн-экскурсию для знакомства с Большим театром. Портал Культура.РФ опубликует видео постановки театра им. Е. Вахтангова «Евгений Онегин» и «Отцы и дети» театра драмы им. Федора Волкова. А «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет в Одноклассниках музыкально-драматический спектакль Гаэтано Доницетти под названием «Петр I, или Невероятные приключения русского царя».

МХТ им. А. П. Чехова, Александринский театр и театр им. Г. Камала, который впервые присоединился к проекту, эксклюзивно предлагают пользователям заглянуть за кулисы своих спектаклей: «Чайка», «Руслан и Людмила» и «Голубая шаль». Блогер и актер Саша Новиков, артист Piterville Николай Карпов и музыкант Раиль Арсланов станут проводниками в мир театра.

Кроме того, в 10 театрах и музеях, включая «Сатирикон», театр Олега Табакова, театральный музей им. А.А. Бахрушина, театр им. Г. Камала, появится чат-бот, позволяющий пользователям примерить на себя сценические образы. Каждый сможет перевоплотиться в героев классических произведений – от Гамлета до героев «Преступления и наказания».

«В День театра мы рады открыть огромному количеству людей двери в Александринский театр, старейший национальный драматический театр России. При том не парадные двери главного зрительского входа, мы приглашаем вас войти в театр со служебного подъезда», – поделился Александр Малич, директор Национального драматического театра России – Александринского театра.

«Представляя сильное экспертное комьюнити, культурные сообщества позволяют каждому пользователю получить доступ к образовательному и просветительскому контенту бесплатно, не выходя из дома», – сказала Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK.