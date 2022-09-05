Эксперт рассказал, как получить бесплатную консультацию юриста в Татарстане

Более 32 млн граждан России имеют право на бесплатную юридическую помощь, но не всегда им пользуются. Как получить юридическую помощь бесплатно в Татарстане, рассказал председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«В Татарстане бесплатная юридическая помощь оказывается силами органов государственной власти, некоммерческого сектора и бизнеса на тематических площадках. Раз в квартал мы организуем единые дни бесплатной юридической помощи. Ближайший такой день пройдет 30 сентября. Кроме того, осуществляется бесплатная юридическая помощь посредством выездов в населенные пункты. Мы даем консультации на татарском языке во время радиопередач», – сказал он.

Спикер отметил, что зачастую люди просто не знают о том, что имеют право на бесплатные юридические консультации. Какохо считает, что важная роль в информировании населения отводится СМИ и блогерам. Вопрос оказания бесплатной юридической помощи обсуждался на форуме «Сообщество» ПФО в Казани.

Мероприятие прошло во второй половине августа при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. Форум «Сообщество» является открытой рабочей площадкой для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.