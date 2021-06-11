Татарстанцы положительно оценили качество работы социальных организаций РТ в 2020 году

Жители Татарстана в целом положительно оценивают качество условий, с которыми они сталкиваются при предоставлении услуг в социальных организациях республики. Данные об этой оценке за 2020 год на заседании Госсовета РТ привела вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Она перечислила критерии оценки: открытость и доступность информации об организации, комфорт условий для граждан, в том числе — время ожидания, доброжелательность сотрудников организации и общая удовлетворенность населения. По словам Фазлеевой, экспертная оценка сформулирована с участием общественных организаций.

«В 2020 году независимая оценка качества условий была проведена в отношении 126 организаций. Это 13 организаций в сфере культуры, 72 образовательные организации, 41 организация социального обслуживания», — подчеркнула Лейла Фазлеева.

Она добавила, что план также предусматривал независимую оценку качества условий в 59 организациях здравоохранения. Но из-за пандемии ее перенесли на 2021 год — в соответствии с рекомендациями федерального Минздрава.

«Охват муниципальных организаций социальной сферы независимой оценкой качества в 2020 году составил 1497 организаций — охват на уровне 100% от плана», — рассказала Фазлеева.

По ее словам, в опросах о качестве условий в организациях социальной сферы приняли участие более 293 тыс. жителей республики. Все результаты опросов и анкетирования размещены в свободном доступе в интернете, заключила вице-премьер РТ.

«В 2020 году по итогам проведенной независимой оценки качества условий организаций социальной сферы они получили положительную оценку. По 100-балльной системе в сфере образования это 92,8 балла, в сфере культуры —86,8 балла, в сфере социального обслуживания — 95,4 балла», — резюмировала Лейла Фазлеева.