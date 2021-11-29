Татарстанцы покупают «временные прописки», чтобы отправить детей в престижные лицеи

В 2021 году в Татарстане удалось вскрыть новые схемы с так называемыми «резиновыми квартирами». Выяснилось, что для поступления ребенка в первый класс в престижную гимназию или лицей родители специально получали временную прописку на соответствующей территории. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра образования и науки РТ, руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

«Чаще всего в этих квартирах никто не проживал и не намерен был проживать. Были выявлены совсем странные случаи – в ряде образовательных учреждений были установлены адреса, по которым в одной квартире проживают дети из разных классов, которые друг с другом не знакомы и не являются родственниками», – поделился Музипов.

Он отметил, что такие случаи были зафиксированы в лицеях №186, №185, где в одной квартире проживало по два незнакомых ребенка, а в гимназии №179 и лицеях №187 и №182 – сразу четыре ребенка «временно проживали» в одной квартире.

«Когда начали выяснять, почему такая ситуация происходит, выявили, что в интернете огромное число предложений именно по продаже временных прописок. Услуга заявляется таким образом, что это необходимо для поступления в детсады или школы», – рассказал спикер.

Цена такой прописки варьируется от 3 тыс. рублей до 14 тыс., в зависимости от срока: могут прописать на три месяца, а могут сразу на пять лет.

С целью ограничить «теневую продажу временных прописок», с 1 апреля 2022 года в Татарстане заработает открытая, публичная электронная очередь на прием детей в первый класс по примеру детского сада.