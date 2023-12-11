Татарстанцы поддержали инициативу Бурятии по уничтожению гнезд баклана

Обращение Народного Хурала Бурятии к министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову с инициативой внести изменения в правила охоты для регулирования численности бакланов поддержали сегодня участники заседания комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственный политике в Казани.

«Предлагается внести изменения в правила охоты, что позволит снять запрет на уничтожение баклана. Баклан - морская птица, одна особь за день съедает до 3 кг рыбы, а колония птиц - 200 тонн за сезон», - сообщил зампредседателя Комитета Госсовета РТ Тахир Хадеев.

Он сравнил баклана с распространенным сорняком - борщевиком Сосновского. Спикер пояснил, что долгое время баклан был исчезающим видом, добыча которого была запрещена. Однако в последние годы его численность растет.

«Бакланы сегодня приносят ощутимый ущерб. Когда-то их было мало, их нельзя было трогать, но в последнее время баланс изменился не в нашу пользу. Сегодня они вредят, поэтому необходимо принять закон, чтобы был определенный баланс. Мы предлагаем, чтобы дали права субъектам решать проблему самим. В нашем регионе есть специалисты - Госкомитет РТ по биоресурсам», - сообщил Хадеев корреспонденту «Татар-информа».

Стоит отметить, что данную инициативу поддержал Госкомитет РТ по биоресурсам. По данным ведомства, баклан большой ранее редко залетал на нашу территорию, но в последние годы стал широко распространен. По данным учета за 2022 год, в республике насчитывается около 14 тыс. особей этой птицы. Самый большой ущерб они наносят в период нереста рыбы.