Татарстанцы подали уже 86 заявок на фестиваль «Театральное Приволжье»

Из Татарстана поступило уже 86 заявок для участие в VI сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом рассказали в пресс-службе Минкультуры РТ.

В числе участников регионального этапа фестиваля театральные коллективы из сел районов Татарстана, а также Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

В министерстве напомнили, что заявочная кампания продлится до 15 ноября на официальном сайте фестиваля.

Как отметил замглавы Минкультуры РТ — член оргкомитета по подготовке и проведению отборочного этапа события Дамир Натфуллин, цели фестиваля находят отражение в национальном проекте «Культура». Это в том числе развитие театрального искусства, вовлечение в него детей и молодежи, расширение культурного кругозора участников, формирование культурных и духовных ценностей.

Стать участниками мероприятия могут любительские театры, участникам которых от 6 до 17 лет и молодежные театры с участниками в возрасте от 18 до 35 лет. От одного театра может быть подано не более двух заявок.

В декабре планируется создание видеоверсий постановок, которые одержали победу на республиканском этапе. Они представят Татарстан на окружном этапе «Театрального Приволжья», который состоится в январе-феврале 2025 года.

Коллективы-победители будут объявлены во Всемирный день театра, 27 марта.