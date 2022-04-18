Татарстанцы подали через Госуслуги более 18 тыс. заявлений на запись в первый класс

С 1 апреля на портале госуслуг Татарстана начался прием заявлений на поступление в первый класс. За две недели было подано более 18 тыс. электронных заявок. Об этом сообщило Минцифры РТ.

На данный момент услуга подачи заявления в первый класс в Татарстане полностью цифровая. Родителям не нужно нести оригиналы документов в образовательное учреждение, достаточно прикрепить их на портале.

Напомним, что в этом году зачисление проходит в два этапа: с 1 апреля по 30 июня — для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих преимущественное право на зачисление. Для детей из других районов — с 6 июля по 5 сентября.