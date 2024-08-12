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Общество 12 августа 2024 23:16

Татарстанцы подали более 6 тысяч жалоб экологам в 2024 году

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С начала года жители Татарстана направили 6022 обращения в Республиканскую общественную экоприемную. Самой частой проблемой оказались несанкционированные свалки — на них пришлось более 64% обращений, рассказали в Минэкологии РТ.

828 раз татарстанцы обращали внимание специалистов на качество атмосферного воздуха, еще 693 — на качество воды.

Экологи рассмотрели 2632 обращения, поступившие в приложение «Школьный экопатруль», 975 — в «Народный контроль». Также жители республики направляли их через платформу обратной связи «ПОС» и интернет-приемную ведомства.

#Минэкономики РТ #свалки
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