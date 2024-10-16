Татарстанцы подали более 500 заявок на участие в конкурсе «Инновация года»

Фото: пресс-служба Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана

Для участия в конкурсе «Инновация года» в Татарстане поступило 514 заявок от студенческих стартапов, корпораций и технологических компаний. Об этом стало известно на заседании организационного комитета республиканского конкурса, сообщили в Инвестиционно-венчурном фонде Татарстана.

Заседание, прошедшее под председательством президента Академии наук РТ Рифката Минниханова, было посвящено результатам первого этапа конкурса. Также участники утвердили экспертов, которые займутся оценкой стартап-проектов конкурсантов.

В этом году наибольшее количество заявок было подано в номинации «Перспектива» — 41%. На втором месте по популярности категория «Студенческий стартап» — 30%, на третьем — «Интеллектуальная собственность» — 20% участников. Далее следуют «Технологическая компания» и «Корпоративная инновация» — 6% и 3% заявок соответственно.

В то же время 29% участников представили проекты в направлении информационных и телекоммуникационных технологий, на биотехнологии и АПК пришлось 18%, на машино- и приборостроение, энергетику — 17%, на новую химию, нефтехимию и новые материалы — 14%, медицину и здоровье человека — 12%.

По данным директора Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамира Галиева, в 2024 году на этот конкурс поступило больше проектов на стадии масштабирования продукта, чем на «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Так, на данной стадии находятся 4%, 5% уже имеют первые продажи, 18% имеют рабочий прототип, а 5% находятся на стадии разработки бизнес-идеи.

«В рамках первого этапа конкурса участники прошли тщательный отбор. В этом году требования к проектам стали выше — от них ожидались не просто идеи, а уже конкретные наработки и первые шаги к коммерциализации. Также на этом этапе был внедрен фильтр, который позволил выделить проекты с наибольшим потенциалом для дальнейшего развития», — отметил Дамир Галиев.

Конкурс «Инновация года» направлен на создание условий для внедрения инноваций и импортозамещающих технологий в экономику Татарстана, развитие наукоемких производств, стимулирование научно-исследовательской деятельности и привлечение молодежи к сфере науки для повышения конкурентоспособности продукции и решения социально-экономических задач региона. Второй этап конкурса пройдет в декабре 2024 года.