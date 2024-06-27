Татарстанцы подали более 142 тыс. онлайн-обращений на оформление недвижимости

За пять месяцев 2024 года жители Татарстана подали свыше 142 тысяч обращений для оформления недвижимости в формате онлайн. При поступлении документов в электронном виде срок регистрации составляет один-два дня, обратили внимание в Управлении Росреестра по РТ.

Населению напоминают, что для электронного оформления прав у будущего собственника должна быть усиленная квалифицированная электронная подпись. Документы принимаются на официальном сайте Росреестра, на едином портале государственных или муниципальных услуг либо через электронные платформы кредитных организаций.

«Если собственник планирует проводить онлайн-регистрацию, необходимо предварительно подать через любой офис МФЦ заявление, на основании которого в Росреестре Татарстана внесут в Единый государственный реестр недвижимости запись, которая разрешает проводить электронные сделки с недвижимостью», — рассказала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

По ее словам, эта процедура позволит защитить человека от мошенников. Если же заявление не было подано, то проведение сделки невозможно.

В управлении отметили, что заявление о возможности проведения регистрации на основании электронных документов может быть подано как в отношении всех принадлежащих собственнику объектов недвижимости, так и одного из них.

Внесение отметки не потребуется, если у гражданина есть электронная подпись, выданная ППК «Роскадастр», если сделка проводится с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде, а также если стороны сделки применяют банковские цифровые сервисы.

С января по май Управление Росреестра по РТ зарегистрировало более 418 тыс. учётных действий в отношении объектов недвижимости. При этом за физическими лицами зарегистрировано 322,4 тыс., юридическими — порядка 32 тыс.