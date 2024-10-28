Татарстанцы подали 267 тыс. онлайн-заявлений на оформление недвижимости

Почти половина заявлений на оформление недвижимости в Татарстане подается в Росреестр в онлайн-формате. С начала года ведомство получило 474 тысячи таких документов, в том числе порядка 267 тысяч — в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.

Среди онлайн-заявлений 29,5 тысячи были поданы на регистрацию ипотеки, еще 13,4 тысячи пришлось на договоры участия в долевом строительстве.

В Росреестре по РТ обратили внимание, что при подаче заявлений в электронном формате время на проведение учетно-регистрационных действий значительно сокращается. К примеру, в сентябре средний срок процедур чуть превысил один рабочий день.

«Также напоминаем, что для проведения дистанционных сделок собственник должен выразить свое согласие, предоставив заявление для внесения в ЕГРН соответствующей записи. Это можно сделать, подав бумажное заявление через МФЦ. Запрет на совершение электронных сделок без специальной пометки в ЕГРН дает возможность автоматически отклонять любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости», — подчеркнуто в сообщении.