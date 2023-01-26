Татарстанцы подали 15 тыс. заявлений на запрет на сделки с недвижимостью без их участия

В Росреестр Татарстана в 2022 году поступило более 15,3 тыс. заявлений от татарстанцев о запрете совершения сделок с недвижимостью без личного участия собственников. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«С декабря 2022 года на портале госуслуг появилась возможность подать заявление в Росреестр о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записи о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Срок внесения данной записи законом установлен в пять рабочих дней. Это способствует защите собственников от мошеннических действий», — проинформировала она.

После регистрации заявления посредники, действующие по доверенности, не смогут заключить сделку без согласия владельца недвижимости. Это способствует защите собственников от мошеннических действий сторонних лиц и экономит время граждан.

«Новшество введено для удобства граждан. Ранее, чтобы сделать такую запись, гражданину нужно было лично прийти в МФЦ и подать заявление на бумажном носителе. Сейчас заявление можно подать в электронном виде. Если объект будет продаваться по доверенности и в реестре будет содержаться запись о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника, то по закону документы в течение пяти рабочих дней мы возвращаем, они к рассмотрению не принимаются», — уточнила Бурганова по просьбе «Татар-информа».

Чиновница отметила, что такая возможность актуальна для людей, уехавших на длительное время в командировку или переехавших в другой город, но имеющих квартиру в Татарстане. Случаи обмана пожилых людей мошенниками по такой схеме единичны, добавила она.