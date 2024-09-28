Татарстанцы побывали на дне открытых дверей в Нацбанке РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 28 сентября, в Отделении — Национальном банке по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России состоялся день открытых дверей.

Жители и гости республики приняли участие в экскурсиях, лекциях и интеллектуальных играх о финансах, узнали об особенностях и принципах партнерского финансирования, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.

«День открытых дверей позволил татарстанцам узнать много полезного и интересного о финансах, ближе познакомиться с Отделением Банка России в Татарстане, нашей деятельностью и направлениями работы, а также с работой Банке России в целом», — заявил управляющий отделением Марат Шарифуллин.

В частности, был организован мастер-класс по определению платежеспособности денег. В ходе занятия специалисты отделения рассказали о признаках подлинности банкнот и монет Банка России, а также показали оборудование, с помощью которого исследуют сомнительные денежные знаки.

Помимо прочего, участники смогли почувствовать себя экспертами: в микроскоп и через детектор подлинности банкнот они рассмотрели элементы, которые не видны без специального оборудования. Большой интерес у собравшихся вызвала кассовая техника — на ней демонстрировали, как считают банкноты и монеты.

Пришедшие на день открытых дверей в игровой форме оценили свой уровень финансовой грамотности. Во время командной игры «Финансовый квиз» гости посостязались в знании истории Государственного банка, денежного обращения и денежно-кредитной политики Банка России, а также вспомнили классические литературные произведения, в которых затронута тема финансов. Самые смелые из гостей смогли проверить свои силы в интеллектуальном баттле и блеснуть знаниями о финансах и технологиях.

Отдельный блок активностей оказался посвящен историко-финансовому просвещению — история работы Государственного банка в Татарстане уже превышает 160 лет. Во время экскурсий посетители узнали, как создавалось Казанское отделение Государственного банка и как здесь хранилась часть золотого запаса Российской империи.

Помимо этого, гости мероприятия ознакомились с многовековой историей денег и увидели их образцы — от монет-чешуек XV века до современных памятных монет.

На лекциях посетители смогли изучить правила финансовой безопасности и узнать о новом сберегательным продукте — программе долгосрочных сбережений.