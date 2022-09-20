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Ру Тат
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Экология
20 сентября 2022  20:40
Наталья Рыбакова

Татарстанцы поборются за 150 тыс. для проведения субботников на природе

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Конкурс волонтерских уборок стартовал на платформе Ecowiki.ru в поддержку нового проекта «Зов природы». Победителям обещают премиальный фонд в размере 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Участники конкурса должны очистить природу от мусора, а собранное вторсырье сдать на переработку. Условия конкурса просты: зарегистрируйтесь на сайте, следуйте инструкции, отправьте вторсырье на переработку, поделитесь результатом в соцсетях», — пояснили в ведомстве.

Присоединиться к конкурсу можно до 25 октября. Его итоги будут подведены 15 ноября 2022 года, во Всемирный день вторичной переработки. Мероприятие проводится при поддержке федеральной целевой программы «Вода России».

#экоакция
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