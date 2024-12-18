Татарстанцы победили на чемпионате России по воздушно-силовой атлетике

Фото: регионального отделения Федерации воздушно-силовой атлетики России по РТ

Сборная Татарстана победила на чемпионате и первенстве России по воздушно-силовой атлетике. Состязания прошли в городе Волжском Волгоградской области, они собрали спортсменов из 18 регионов страны.

«Эти соревнования стали историческими для нашей команды, так как Татарстан впервые принял участие в таком масштабном событии. Шаткие стартовые условия и новизна формата не отпугнули атлетов, они проявили невероятную волю к победе и мастерство», — рассказал журналисту «Татар-информа» руководитель регионального отделения Федерации воздушно-силовой атлетики России по РТ Алексей Каплев.

Сборная команда Татарстана показала выдающиеся результаты, завоевав медали в нескольких дисциплинах. Она была подготовлена старшим тренером Дмитрием Тогулевым.

«Важно отметить, что федерация начала работать два года назад, мы объединили ребят, организовали выезд и стали первыми в этом виде спорта для региона. За короткий срок спортсмены смогли продемонстрировать высокий уровень подготовки, профессионализма и командного духа. Каждая тренировка приближала их к этой победе», — отметил Алексей Каплев.

По итогам чемпионата лучшими в дисциплине воркаут-фристайл (пара смешанная) стали Захар Чернов и Дина Галеева. Та же Дина Галеева показала лучший результат в дисциплине воркаут-фристайл (соло женщины 18+).

На первенстве России среди юниоров и юниорок татарстанские атлеты также проявили свои лучшие качества, завоевав две золотые медали. Тимур Ризатдинов победил в воркаут-фристайле среди выступающих соло мужчин 14-15 лет, а Булат Муртазин — среди выступающих соло мужчин 16-17 лет.

«Эти результаты — лишь начало. Татарстан имеет все шансы на дальнейшее развитие воздушно-силовой атлетики. В планах федерации — проведение дополнительных соревнований для юных спортсменов и активное участие в национальных и международных мероприятиях. Неудивительно, что интерес к этому виду спорта растет и всё больше молодых людей выбирают воркаут как способ самовыражения и укрепления здоровья», — подчеркнул Алексей Каплев.