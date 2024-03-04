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Общество 4 марта 2024 18:17

Татарстанцы по телефону смогут задать вопросы о поступлении на службу по контракту

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Татарстанцы по телефону смогут задать вопросы о поступлении на службу по контракту

Во вторник, 5 марта в приемной Президента РФ в Республике Татарстан состоится «Прямая линия» по вопросам поступления на военную службу по контракту.

В режиме телефонной связи на вопросы граждан ответит заместитель начальника Пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин.

С 10.00 до 12.00 часов желающие смогут задать вопросы по телефону прямой линии 8 843 221-80-35.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#военная служба по контракту
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