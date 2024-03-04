Татарстанцы по телефону смогут задать вопросы о поступлении на службу по контракту

Во вторник, 5 марта в приемной Президента РФ в Республике Татарстан состоится «Прямая линия» по вопросам поступления на военную службу по контракту.

В режиме телефонной связи на вопросы граждан ответит заместитель начальника Пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин.

С 10.00 до 12.00 часов желающие смогут задать вопросы по телефону прямой линии 8 843 221-80-35.