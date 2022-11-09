Татарстанцы по самообложению за год собрали более 345 млн рублей

В Татарстане в этом году по самообложению населением собрано 345,8 млн рублей. На софинансирование из бюджета республики выделено более 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил исполнительный секретарь Совета муниципальных образований РТ Александр Барышев на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«В Татарстане самообложение ведется с 2013 года. В первый год населением было собрано всего 3,7 млн рублей, в 2014 году – уже 80 млн рублей. В самообложении самое главное, что имеется софинансирование из бюджета республики», – сказал докладчик.

Барышев отметил, что всего с 2013 года в рамках самообложения населением собрано около 2 млрд рублей, из регионального бюджета выделено почти 8 млрд рублей.

Он уточнил, что собранные средства в основном направляются на дорожные работы внутри населенных пунктов (47%), различное благоустройство территорий (19%), водоснабжение (10%), благоустройство и содержание кладбищ (10%), а также на другие цели.

«В России мы практически одни занимаемся таким направлением, как самообложение. В настоящее время основной формой организации самообложения являются сходы. В этом году сходы по организации самообложения будут проходить до декабря», – подчеркнул исполнительный секретарь совета.